Twitter, mavi tik başvurularını yeniden açtı

Geçtiğimiz günlerde mavi tik başvuru sürecini durduran Twitter, doğrulama formunu yeniden erişime açtığını duyurdu.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, bildiğiniz gibi onaylanmış hesap özelliğiyle ünlü kişilerin kullandığı hesapları mavi tik ile etiketliyor.

Geçtiğimiz günlerde Twitter, "Mavi Tik" alma özelliğini bütün kullanıcılara açmış ve talep toplamaya başlamıştı.

Twitter, kullanıcıların mavi tik başvurusuna çok fazla ilgi gösterdiğini belirterek, yoğunluk nedeniyle başvuruları durdurmuş, daha sonra yeniden açmış ve ardından bir kez daha durdurmuştu.

BAŞVURULAR YENİDEN AÇILDI

Twitter, başvuru akışını ve inceleme sürecini iyileştirmek için durdurduğu "mavi tik" başvuru formunu yeniden erişime açtı.

Geçtiğimiz aylarda sahte hesaplara da "mavi tik" veren Twitter, oldukça eleştirilmişti. Görünüşe göre platform, hatalarından ders çıkardıktan sonra yeniden başvuruları değerlendirecek.

MAVİ TİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

Mavi tiki alabilmek için bazı şartları sağlamanız gerekiyor. Mavik tik başvuru sapabilmek için telefon numarası ile e-posta hesabı onaylanmış ve aktif bir Twitter hesabına sahip olmanız gerekiyor.

Daha önce mavi tik başvuru özelliği, ayrı bir form doldurularak yapılıyordu. Ancak Twitter, başvuru formunu artık hesabınıza entegre etmiş durumda.

Mavi tik başvuru yapabilmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

1- Twitter mobil uygulamasından sayfayı sağa doğru kaydırarak veya web sürümünden "Daha fazla" seçeneğine tıklayarak "Ayarlar" sekmesine giriş yapın.

2- Hesap bölümüne girin.

3- Onaylama isteği seçeneğine tıklayın. (Hizmet durdurulduğu için başvuru sekmesini göremeyebilirsiniz.)

4- Daha sonra Twitter, sizden mesleğinizi seçmenizi isteyecek. Size en uygun seçeneği seçtikten sonra bir sonraki adıma geçin.

5- Burada kimliğinizi doğrulamanız gerekiyor. Kimlik kartınızı yükleyerek, şirket e-posta adresini kullanarak veya resmi web sitenizi girerek kimliğinizi doğrulayabilirsiniz.

Tüm bu işlemlerin ardından başvurunuzu gönderebilirsiniz. Twitter, birkaç hafta içerisinde başvurunuzu değerlendirerek kararı size bildirecektir.