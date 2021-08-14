Twitter 'mavi tik' onayı bekleyenlere kötü haber! Süreç durduruldu

Popüler sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, mavi tik onayı bekleyen kullanıcılarını bir kez daha şaşırttı. Twitter, yeniden aktif hale getirdiği mavi tik projesini duraklatma kararı aldı.

Kısa süre önce mavi tik özelliğini yeniden aktif hale getiren sosyal medya platformu Twitter'dan kullanıcılarına kötü haber geldi.

Twitter, Bir hesabın gerçek, kayda değer ve aktif olduğunu gösteren mavi tik projesinde geri adım atma kararı aldı. Sürecin durdurulmasının nedeni ise güvenlik endişelerine dayanıyor.

Kullanıcılarının mavi tik işareti alanların arasına girmelerine izin veren başvuru ve inceleme süreci üzerinde çalışması gerektiğini söyleyen Twitter, doğrulama programının genişletilmesini durdurduğunu açıkladı.

TWİTTER MAVİ TİK PROGRAMI YENİ KİŞİLERİ ALMAYACAK

Yeni kişilerin doğrulama için başvurmalarını askıya alacak olan bu karar, Twitter'ın spam gönderiler yapan bazı hesapların yanlışlıkla doğrulandığını kabul etmesinden sonra alındı.

Gerçekten mavi tik alması gereken hesaplar alamıyor, almaması gereken hesaplar mavi tike sahip oluyordu. Sosyal medya devi, şimdi bu problemi çözmeye çalışıyor.

DAHA ÖNCE BAŞVURUDA BULUNANLARI ETKİLEMEYECEK

Yeni uygulama, daha önceden mavi tik başvurusunda bulunmuş kişileri etkilemeyecek. Eğer sistemin kaldırılmadan önce başvuruda bulunduysanız şirket hala size mavi tik verebilir.

Bu konuyla ilgili olarak Twitter Verified, mevcut başvuruları incelemeye devam edeceğini söyledi. Bu nedenle dondurma girişimi, yeni kişilerin başvurmasını engelliyor.

Sosyal medya platformu, hesapları doğrulanabilir olarak kabul etmek için kullandığı kriterlerde değişikliğe gidilip gidilmeyeceği konusunda herhangi bir bilgi vermedi.

Ancak bir Twitter sözcüsü, The Verge'e yaptığı açıklamada önümüzdeki birkaç hafta içinde başvuruların alınmasına devam edileceğini bildirdi.