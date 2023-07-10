Twitter rakibi Bluesky 1 milyon indirmeyi aştı Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey'in kuruluşu olan Bluesky, özel davet koduyla kayıtlar almasına rağmen iOS ve Android üzerinde 1 milyon indirmeyi geride bıraktı.

ensonhaber.com

Elon Musk'ın satın almasıyla birlikte tepki çeken birçok karara imza atan Twitter, geçtiğimiz günlerde içerik görüntülemelere sınırlama getirmişti.

Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey'in kurduğu Bluesky, henüz beta aşamasında olmasına rağmen gelen aşırı üyelik taleplerinin ardından tüm kayıtları durdurduğunu açıklamıştı.

Bluesky 1 milyon indirmeyi aştı

Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey'in kuruluşu olan Bluesky, özel davet koduyla kayıtlar almasına rağmen iOS ve Android üzerinde 1 milyon indirmeyi geride bıraktı.

Bluesky'nin indirilme sayılarına bakıldığında, ABD'nin en fazla indirme sayısına sahip olduğu (%40) görülüyor. Onu sırasıyla Brezilya (%9,5), Japonya (%8,5), Tayland (%7,5) ve Birleşik Krallık (%4,6) takip ediyor.