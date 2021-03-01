Twitter, Rusya'daki yasaları ihlal etmekle suçlanıyor

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu, sosyal medya platformu Twitter'ı Rus yasalarını kasten ihlal etmekle suçladı.

Sosyal medya yasasına uymadığı için Türkiye'den 40 milyon dolarlık ceza yiyen ve reklam yasağı uygulanan Twitter, şimdi de Rusya'da gündemde.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), sosyal medya sitesi Twitter’ı Rusya’nın yasalarını kasıtlı bir şekilde ihlal etmekle suçluyor.

Roskomnadzor’dan yapılan açıklamada, Twitter’a 2017’den bu yana intihar, müstehcen ve uyuşturucuya özendiren içeriklerin kaldırılması için 28 bin talep gönderildiği belirtildi.





TWITTER, BİNLERCE İÇERİĞİ KALDIRMADI

Söz konusu taleplere rağmen, yasa dışı yaklaşık 3 bin içeriğin Twitter tarafından kaldırılmadığına işaret edilen açıklamada, “Twitter, Rusya’nın yasalarını kasıtlı bir şekilde ihlal ediyor.” denildi.

Rus yasalarına göre, yasaklı içerikleri silmediği gerekçesiyle Twitter’a 800 bin ila 8 milyon ruble (yaklaşık 787 bin TL) ceza verilebilir.

