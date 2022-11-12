Twitter, sahte hesapların artması nedeniyle mavi tik hizmetini durdurdu

Elon Musk, satın aldığı Twitter'da mavi tik'i paralı hale getirmişti. Ancak, sahte hesapların artması nedeniyle hizmet geçici olarak askıya alındı.

Geçtiğimiz aylarda Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alacağını açıklamış ve Twitter da bu teklifi kabul etmişti.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, artık ünlü kullanıcıların sahip olduğu mavi tik özelliğini Twitter Blue aboneliğinde aylık 8 dolar karşılığında vermeye başlamıştı.

Twitter, mavi tik sahibi olmak isteyenlerden 8 dolar ücret almaya başlamak için geçtiğimiz günlerde iOS uygulamasını güncelledi.

Mavi tik aboneliği durduruldu

Twitter, sahte hesapların artması ve yeni sahibi Elon Musk'ın sosyal medya platformunun bazı kullanıcılarına "resmi" rozetini geri getirmesi nedeniyle 8 dolarlık mavi tik abonelik hizmetini duraklattı.

Ücretli mavi tik hizmeti ile resmi hesapları taklit eden profillerin sayısı arttı. Kaynaklar, platformda Tesla, SpaceX ve Roblox gibi birçok mavi tikli hesabın sahte olduğunu rapor etti.

Örneğin şirketin resmi hesabıyla aynı profil resmine sahip doğrulanmış bir hesaptan Tesla hakkında bir dizi yanıltıcı tweet paylaşıldı.

Öte yandan, Elon Musk gelecek haftalarda kullanıcılara daha fazla ücretli hizmet sunmak için çalışıyor.

Elon Musk uyardı: Krizden sağ çıkamayız

Ünlü milyarder, Twitter'ın düşen reklam gelirini dengelemek için abonelik gelirini artırmadığı takdirde "ekonomik krizden sağ çıkamayacağını" söyledi