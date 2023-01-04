Twitter siyasi reklam yasağını kaldırıyor

2019’da siyasi reklam yasağı getiren Twitter, şimdi bu politikasını gevşeteceğini açıkladı.

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın, sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma süreci 27 Ekim'de tamamlanmıştı. Twitter'ın yeni sahibi Musk, platformda bazı değişiklikler yapmaya başladı.

Twitter, siyasi reklam gösterimine 2019’da oldukça katı bir yasak getirmiş ve siyasetçilerin, siyasi partilerin platformda kendi reklamlarını yapmalarını engellemişti.

Twitter, siyasi reklam yasağını gevşetecek

Elon Musk yönetimi, şimdi de bu yasağı kaldıracak ve siyasi reklamlara yeniden izin verecek.

Twitter Güvenlik hesabından yapılan açıklamada, reklamlarla ilgili kuralların gevşetileceği belirtildi. Paylaşımda, reklam kurallarıyla ilgili detaylara yer verilmedi.

Twitter, siyasi reklam kuralını gevşeterek, Elon Musk’ın şirketi satın almasından sonra kaybettiği reklam verenleri geri kazanmak istiyor.