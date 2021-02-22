Twitter, TikTok'a rakip olmak için 1 milyar doları gözden çıkardı

Twitter, TikTok'a rakip olmak için 1 milyar doları gözden çıkardı

Twitter, TikTok'a rakip olabilmek için Hindistan merkezli bir sosyal medya ağı olan ShareChat’e 1.1 milyar dolarlık teklifte bulundu.

Son zamanlarda ABD ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Çinli video paylaşım uygulaması TikTok, her geçen gün artan kullanıcı sayısı nedeniyle diğer şirketlerin de dikkatini çekiyor.

Twitter, 2015 yılından bu yana hizmet veren Hindistan merkezli sosyal medya platformu ShareChat ile yakından ilgileniyor.

Bir süredir söz konusu platformu çeşitli yatırımlarla destekleyen Twitter, artık tamamen satın almak ve TikTok'un karşısına çıkarmak için görüşmeler yapıyor.

1.1 MİLYAR DOLAR TEKLİF ETTİ

Twitter, ShareChat’i satın almak ve şirketin sahip olduğu kısa video uygulaması Moj‘u küresel pazarda yayınlamak için 1.1 milyar dolar teklif etti. Ayrıca Twitter, satın alma gerçekleşirse 900 milyon dolar daha yatırım yapacak.

Geçtiğimiz yıl TikTok’u yasaklayan Hindistan’da Moj’un 80 milyondan fazla kullanıcıya sahip olduğu belirtiliyor. Öte yandan yetkililer, iki şirket arasındaki satın alma görüşmelerinin henüz sonuçlanmadığını söylüyor.