Twitter, Türkiye'deki seçimle ilgili açıklama yaptı

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Sosyal medya platformu Twitter, erişim engellenmesine yönelik mahkeme kararları uyarınca ve Twitter'ın Türkiye’de kullanıma açık kalmasını sağlamak amacıyla, Türkiye'deki bazı içerikleri engellediğini duyurmuştu.

Twitter, seçim süresince erişim engeli getirilen hesap ve tweet'lere yönelik yeni bir açıklama daha yayınladı.

Twitter'ın Küresel Hükümet İşleri hesabından Türkçe ve İngilizce olarak yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Geçen hafta boyunca Türk Hükümeti ile müzakere halindeydik ve bize Twitter’ın mevcut mahkeme kararlarının tamamına uymayan tek sosyal medya kuruluşu olduğunu belirttiler.



Twitter'a yönelik bant daraltılması konusunda bir uyarı aldık ve bu nedenle Twitter’ı hafta sonunda yapılan seçim süresince kullanılabilir durumda tutmak için 4 hesaba ve 409 tweete erişim engelleme işlemi uyguladık.



Tüm taleplerde yaptığımız gibi burada da mahkeme kararlarına itiraz etmeye devam edeceğiz, ancak oy verme işleminin hemen öncesinde başvurulabilecek başka bir yasal yol yoktu.



Şu ana kadar erişim kısıtlamalarına konu içerik ile ilgili Twitter aleyhine beş mahkeme kararı düzenlenmiştir ve biz bunlardan dört tanesine itiraz ettik.



İtirazlarımızdan biri reddedilirken, diğer üç mahkeme kararı halen ilgili mahkemeler tarafından incelenmektedir.