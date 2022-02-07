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    Twitter, tweet beğenmeme özelliğini test ediyor

    Twitter, geçtiğimiz yıl kısa süreliğine test ettiği "beğenmeme" özelliğini şimdi dünya genelinde test etmeye başladı.
    • Haber Merkezi
    • 07.02.2022 - 13:23
    • Güncelleme : 07.02.2022 - 13:27
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    Twitter, tweet beğenmeme özelliğini test ediyor

    Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, geçtiğimiz yıl "tweet beğenmeme" özelliğini kısa süreliğine test etmişti.

    Bu test kapsamında kullanıcılar, bir tweet'e verilen yanıtlarda "beğenmeme" butonuna basıp, o yanıtı akışta alt sıralara gönderebiliyordu.

    Şimdilerde yeni bir açıklama yapan Twitter, artık bu özelliğin dünya genelinde test edildiğini duyurdu. Twitter'ın web sürüme ek olarak iOS ve Android kullanıcıları da bu özellikten test amaçlı faydalanabilecek.

    VERİLER GİZLİ KALACAK

    Twitter, kullanıcıları rencide etmemek için tweet'lerdeki beğenmeme sayılarını gizleyecek. Şirketin asıl amacı, beğenilmeyen yanıtları alt sıralara göndermek.

    Yetkililere göre bu özellik, rahatsız edici veya konuyla alakasız yorumların kullanıcılar sayesinde daha az gösterilmesini sağlayacak ve ortaya daha kaliteli sohbetler çıkacak.

    twitter


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