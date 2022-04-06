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    Twitter, tweet düzenleme özelliğini test etmeye başlıyor

    Twitter, tweet paylaşıldıktan sonra düzenleme işleminin yapılabileceğini resmen doğruladı.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2022 - 10:44
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 10:58
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    Twitter, tweet düzenleme özelliğini test etmeye başlıyor

    Popüler sosyal medya sitesi Twitter ilk çıktığından beri, kullanıcılar atılan bir tweet'teki yazım hatalarını giderebilmek için tweet düzenleme özelliği istiyor, ancak bu özellik bir türlü gerçekleşmedi.

    Twitter'ın kurucu ortağı ve eski CEO'su Jack Dorsey, geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir toplantıda, Twitter kullanıcılarının tweet düzenleme özelliğini çok istediğini ve bu konu üzerinde çalıştıklarını ifade etse de herhangi bir ayrıntı vermemişti.

    TWITTER'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

    Twitter, yıllardır en çok istenen özellik olan düzenleme özelliğini test etmeye başlayacaklarını açıkladı.

    Bu özellik sayesinde kullanıcılar, artık hatalı gönderdikleri tweet'i tamamen silmek zorunda kalmayacak.

    Twitter'dan yapılan açıklamada; "Neyin işe yaradığını, nelerin yaramadığını ve nelerin mümkün olduğunu öğrenmek için önümüzdeki aylarda Twitter Blue Laboratuvarlarında testleri başlatıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    Öte yandan, tweet düzenleme özelliğinin yalnızca Twitter'ın ücretli abonelik hizmeti olan Twitter Blue kullanıcılarına sunulması bekleniyor.

    twitter


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