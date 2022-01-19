Twitter, yanıltıcı paylaşımlara savaş açıyor

Twitter, kullanıcıların yanıltıcı tweet'leri işaretlemesine olanak tanıyan özelliğini daha fazla ülkede kullanıma sunuyor.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, kullanıcıların yanıltıcı içeriği işaretlemesine olanak tanıyan test özelliğini Brezilya, İspanya ve Filipinler'e genişleteceğini açıkladı.

Şirket, platformundaki yanlış bilgileri azaltma çabalarının bir parçası olarak geçen yıl ağustos ayında bu özelliğin pilot testini başlatmıştı.

3 MİLYON ŞİKAYET ALDI

Özellik; ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Güney Kore'de test edildi. Twitter, söz konusu özelliğin şimdiye kadar 3 milyon şikayet için kullanıldığını söyledi.

Twitter, daha önce de koronavirüsle alakalı birçok yanlış bilgiyi platformdan kaldırmış ve sahte hesaplara savaş açmıştı.