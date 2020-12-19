Twitter yeni sesli sohbet özelliği Spaces'i duyurdu

Twitter, "Spaces" adı verdiği yeni sesli sohbet özelliğini, bir grup iOS kullanıcısıyla test etmeye başladı. İşte Twitter Spaces ile ilgili tüm bilgiler.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, yeni özelliklerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda "Fleets" isimli hikayeler özelliğini kullanıcılarına sunan şirket, şimdi de "Spaces" isimli sesli sohbet üzerinde çalışıyor.

Şu anda sadece iOS'ta çok kısıtlı bir kullanıcı kitlesiyle test edilen özellik, kullanıcıların sesli görüşmeler yapmasına olanak tanıyacak.

Bu özellik için resmi Twitter hesabı oluşturan şirket, bazen 260 karakterin yeterli olmadığını belirtiyor. Twitter, henüz birkaç paylaşım yaptığı bu hesap üzerinden Spaces özelliği ile ilgili yeni gelişmeleri duyuracak.

SPACES ÖZELLİĞİ NASIL ÇALIŞACAK

Twitter Spaces, yalnızca iki kullanıcı veya bir grup içinde kullanılabilecek. Ayrıca sesli sohbeti başlatan kullanıcı, oluşturacağı özel bağlantıyla diğer kullanıcıları sohbet odasına davet edebilecek. Bağlantıyla davet edilen kullanıcılar, aynı zamanda konuşmacı veya dinleyici olarak seçilebilecek.

Twitter'ın Spaces özelliğiyle ilgili şimdilik çok fazya bir detay yok. Söz konusu özelliğin tüm kullanıcılar için ne zaman kullanıma sunulacağı ise bilinmiyor.