Twitter zor durumda! Kasada dört aylık para kaldı Twitter'ın sahibi Elon Musk, çalışanlara gönderdiği e-postada kasada dört aylık para kaldığını söyledi.

Haber Merkezi

Ünlü milyarder Elon Musk, geçtiğimiz aylarda sosyal medya devi Twitter'ı satın almış ve yüzlerce çalışanın işine son vermişti.

Musk yönetimi ele aldığında, şirketin 7 bin 500 civarında olan çalışan sayısı, yüzde 50’den fazla kesintinin ardından ciddi oranda düştü. Gelen son bilgilere göre, şirketin gelirleri de düşüş gösterdi.

Kasada 4 aylık para kaldı

Twitter'ın sahibi Elon Musk, çalışanlara gönderdiği e-postada kasada dört aylık para kaldığını söyledi.

Twitter için 44 milyar dolar ödeyen Musk'ın açıklamasına göre, şirketin değeri ise 20 milyar doların altına indi.

Çalışanlara ödenecek hisse senedi hibelerinin tekrar gözden geçirileceğini belirten Musk, şirketin değerini on kat artırıp 250 milyar dolara çıkarabileceklerini vurguladı.

Elon Musk gerekirse çalışanların hisselerini kendisinin satın alabileceğini de söyledi. Musk'ın bu şekilde Twitter'ın değerini artırmaya çalışacağı ifade ediliyor.

Kasım ayında Twitter'ın iflas etme olasılığı konusunda uyarıda bulunan Musk, işleri düzeltene kadar Twitter CEO'su olmaya devam edeceğini, ardından koltuğu başkasına devredeceğini açıklamıştı.