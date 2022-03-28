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Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor
Türkiye'nin en çok kullanılan sosyal platformlardan biri olan Twitter'a, Türkiye'den ve dünyanın bazı bölgelerinden erişilemiyor.
- Haber Merkezi
- 28.03.2022 - 15:49
- Güncelleme : 28.03.2022 - 16:50
Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, ülkemizde ve dünyanın bazı bölgelerinde çöktü.
En çok kullanılan sosyal medya uygulaması Twitter'a kullanıcılar giriş yapamıyor. Twitter'ın sayfalarında gezinmek isteyen kullanıcıların ekranları yüklenmiyor.
Twitter'da akış yüklenmemesi sorunu yaşayan kullanıcılar sayfa yüklenirken "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene." hata bildirimiyle karşılaşıyor.
Downdetector verilerine göre, özellikle saat 15.00 civarında kesintinin daha yoğun yaşandığı görülüyor.
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Twitter'a erişim sorununun küresel çapta yaşandığı bildirilirken konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
GÜNCELLEME: Yaklaşık 1 saat süren erişim problemi çözüldü ve Twitter normale döndü.