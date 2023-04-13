Twitter'a inceleme: ABD Federal Ticaret Komisyonu Başkanı ifade verecek ABD Federal Ticaret Komisyonu Başkanı, sosyal medya uygulaması Twitter'a yönelik incelemede ifadeye çağrıldı.

AA

Geçtiğimiz aylarda Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın almıştı.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, söz konusu satın almanın ardından inceleme altına alındı.

ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi Başkanı Jim Jordan, Federal Ticaret Komisyonu (FTC) Başkanı Lina Khan'ı, Twitter'a yönelik incelemeleri kapsamında ifade vermeye çağırdı.

Belgeler incelenecek

Jordan, milyarder Elon Musk'ın şirketi devralmasının ardından FTC'nin Twitter'ın gizlilik ve veri güvenliği uygulamaları dahil, şirket içi iletişim ve politikalarına yönelik yaptığı incelemeye ilişkin, komitenin ilgili belge ve bilgileri talep ettiğini ifade etti.

Jordan, meclis bünyesindeki ilgili bir alt komitenin, Twitter'ın Musk tarafından satın alınmasından sonra FTC'nin şirketten "uygunsuz ve külfetli" taleplerde bulunduğunu ve iletişim kurdukları gazetecilerin kimliklerini de isteyerek Twitter'ı "taciz ettiğini" öne süren raporu hatırlattı.

Söz konusu raporun FTC'nin "yasal yetkisini kötüye kullandığını" ortaya koyduğunu savunan Jordan, Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi'nin ticaretin yasa dışı kısıtlamalara ve tekellere karşı korunması konusunda gözetim yetkisi olduğunu kaydetti.

ABD'de çok sayıda Cumhuriyetçi, Twitter'ın Musk tarafından satın alınmadan önce kendilerine platformda sansür uyguladığını savunuyor.

Temsilciler Meclisi'nde çoğunlukta olan Cumhuriyetçiler, FTC'nin Twitter'a yönelik incelemesini, devlet kurumlarının muhafazakarlara karşı militarize edildiği iddiaları kapsamında değerlendiriyor.