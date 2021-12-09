Twitter'a TikTok benzeri özellik geliyor

Sosyal medya platformu Twitter, TikTok'taki video akış özelliğini test etmeye başladı.

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, uzun yıllar şirkete yön verdikten sonra geçtiğimiz günlerde görevi bırakmıştı.

Yeni CEO Parag Agrawal ile yeni bir döneme giren Twitter, bazı özellikleri şimdiden test etmeye başladı.

TIKTOK BENZERİ ÖZELLİK GELİYOR

Agrawal'ın yeni görevinden birkaç gün sonra şirket, dev bir güncelleme üzerinde çalışıyor.

Twitter, TikTok benzeri bir video akışı Hindistan'da test etmeye naşladı. Yeni özellik, Keşfet sekmesinde yer alacak ve aşağıya doğru akan videolar görülecek.

Öte yandan Instagram da TikTok'un bu özelliğini Reels adıyla kullanıma sunmuştu. Ancak bildiğiniz gibi Twitter, daha çok metin odaklı bir platform. Bu nedenle kullanıcıların bu özelliğe nasıl bir tepki vereceği bilinmiyor.