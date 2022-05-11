Twitter'a yapılan iş başvurularında büyük artış

Elon Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından, Twitter'a yapılan iş başvuruları, yüzde 263 artış gösterdi.

Twitter, Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık satın alma teklifini kabul ettiğini resmen doğruladı. 2022'nin sonunda gerçekleşmesi beklenen anlaşma tamamlandığında, Twitter'ın halka açık bir şirket olarak varlığı sona erecek ve tamamen Elon Musk'a ait özel bir şirket olacak.

Elon Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın almasının ardından, Twitter'a yapılan iş başvuruları ciddi bir artış gösteriyor.

İş başvurularında yüzde 263 artış

24-30 Nisan tarihleri arasında Twitter iş ilanlarına olan ilginin, mart ayına kıyasla yüzde 263 oranında arttığı belirtiliyor.

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde kişisel Twitter hesabından paylaştığı bir mesaj ile şirket çalışanlarına seslenerek, “Çalışanların iş yapış etikleri aşırı olacak, fakat benim kendime uyguladığımdan daha az.” demiş ve iş yükünün aşırı derecede artacağının sinyallerini vermişti.

Tesla CEO'su, şirketi satın almasından sonraki 6 ay içinde 1000 çalışanı işten çıkaracağını, fakat zaman içinde çalışan sayısının yine artacağını söylüyor.

