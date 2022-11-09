Twitter’da bazı hesaplara 'resmi' etiketi eklenecek

Twitter’da bazı hesaplara “resmi” etiketiyle bir doğrulama işareti daha eklenecek. Bu sayede, mavi tike sahip hesapların resmi olup olmadığı anlaşılacak.

Geçtiğimiz aylarda Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alacağını açıklamış ve Twitter da bu teklifi kabul etmişti.

Ünlü milyarder, geçtiğimiz günlerde sosyal medya devini satın aldığını resmen açıkladı ve hızlıca çalışmalara başladı.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, artık ünlü kullanıcıların sahip olduğu mavi tik özelliğini aylık 8 dolar karşılığında verecek.

"Resmi" etiketi de eklenecek

Dileyen herkesin mavi tik alabilmesi, kullanıcıların kafasını karıştırabilir. Bunun farkında olan Twitter; devlet görevlilerine, şirketlere, iş ortaklarına, büyük medya kuruluşlarına, yayıncılara ve kamuya mal olmuş bazı isimlere "resmi" etiketi verecek.

Bu etiket, söz konusu hjesaplara Twitter tarafından eklenecek ve mavi tik gibi parayla satın alınamayacak.

Şirketin bu etiketi hangi kriterler çerçevesinde ve nasıl bir değerlendirme sürecinin ardından vereceği ise şimdilik bilinmiyor. Twitter’ın, “resmi” etiketini önümüzdeki günlerde kullanıma sunması bekleniyor.