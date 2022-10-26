Twitter'da hashtag'ler ücretli abonelere sunulabilir

Twitter beta kullanıcılarında hashtag'lerin artık tıklanabilir olmadığı fark edildi. İddialara göre hashtag'ler, sadece ücretli abonelere ve reklam verenlere sunulacak.

Sosyal medya devi Twitter, hashtag'lerle etkileşim şeklini değiştirmeyi düşünüyor ve bu durum şimdiden oldukça tepki çekmiş durumda. Twitter, hashtag'lerin artık tıklanabilir olmadığı bir özelliği test ediyor.

Şu anda kullanıcılar, aynı hashtag'e sahip diğer tweet'leri hızlı bir şekilde bulmak için bir hashtag'i tıklayabilir. Ancak yeni yapılan testte, hashtag'lerin tıklanabilir özelliği kayboluyor.

Sadece ücretli reklam verenlere sunulabilir

Bu testin arkasındaki nedenler belirsiz olsa da Wong'un, Twitter'ı hashtag'lere son vermeyi düşünmeye neyin ittiği konusunda bir fikri var.

Mühendis, özel bir simgeye sahip (hashflag olarak da biliniyor) olan markalı hashtag'lerin tıklanabilir kalacağını belirtiyor.

Bu özel hashtag'ler, tıpkı bir reklamda olduğu gibi, yalnızca kendileri için ödeme yapan markalara sunulacak.

Başka bir deyişle Twitter, hashtag'leri ücretli içeriklere özel tutmanın platforma daha fazla para kazandıracağı görüşünde.

Öte yandan, bunun yalnızca dahili bir test olduğunu ve Twitter'ın hashtag'leri platformundan asla kaldırmayabileceğini de söylememiz gerekiyor.

Twitter'dan açıklama geldi

9to5Mac'e konuşan bir Twitter sözcüsü, bunun sadece web'de az sayıda insan tarafından görülebilen geçici bir test olduğunu söyledi.

Sözcüye göre, Twitter'ın şimdilik platformdan hashtag'leri kaldırma gibi bir niyeti yok. Ancak yapılan testler, Twitter'ın arka planda bu fikri gözden geçirdiğini gösteriyor.