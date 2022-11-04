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    Twitter'da işten çıkarmalar başlayacak

    Sosyal medya şirketi Twitter'ın cuma günü işten çıkarmalara başlamayı planladığı açıklandı.
    • 04.11.2022 - 08:31
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    Twitter'da işten çıkarmalar başlayacak

    Tesla ve Space X CEO'su Elon Musk'ın sosyal medya platformu Twitter'ı satın almasından sonra, ABD basınında yer alan haberlere göre, Twitter yönetimi konuya ilişkin çalışanlara bir e-posta gönderdi.

    Söz konusu e-postada cuma sabahından başlayarak çalışanların istihdam durumları hakkında bilgilendirileceği aktarıldı.

    "Küresel iş gücümüzü azaltacağız"

    Bu eylemin şirketin başarısının devamı için gerekli olduğu belirtilen e-postada, "Twitter'ı sağlıklı bir yola sokma çabasıyla, cuma günü küresel iş gücümüzü azaltmak için zorlu bir süreçten geçeceğiz." ifadesi kullanıldı.

    Twitter da işten çıkarmalar başlayacak #1

    7 bin 500 çalışan işten çıkarılabilir

    AA'nın haberine göre; Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın alması sonrası şirketin 7 bin 500 çalışanının işten çıkarılacağına dair haberler daha önce basında yer almıştı.

    Twitter da işten çıkarmalar başlayacak #2

    CEO dahil bazı üst düzey yöneticiler işten çıkarılmıştı

    Musk, satın alma sürecinin tamamlanmasının ardından ilk olarak Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett'in görevine son vermişti.

    Twitter da işten çıkarmalar başlayacak #3


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