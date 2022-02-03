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    Twitter'da makale dönemi: Karakter sınırı ortadan kalkıyor

    Twitter, kullanıcıların karakter sınırına takılmadan paylaşım yapabilecekleri "Makaleler" isimli bir özellik üzerinde çalışıyor.
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2022 - 15:15
    • Güncelleme : 03.02.2022 - 15:29
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    Twitter'da makale dönemi: Karakter sınırı ortadan kalkıyor

    Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, birkaç yıl önce aldığı bir kararla karakter sayısını 280'e çıkarmıştı. ABD'li şirket, şimdilerde ise bu karakter sınırını tamamen kaldırmanın planlarını yapıyor.

    Twitter, kullanıcıların karakter sınırına takılmadan paylaşım yapabilecekleri "Makaleler" isimli bir özellik üzerinde çalışıyor.

    AYRI BİR BÖLÜM EKLENECEK

    Bu özellik, normal bir şekilde paylaşılan tweet'leri etkilemeyecek ve ayrı bir bölüm olarak kullanıma sunulacak.

    Uygulamaya ve web sitesine eklenecek "Makaleler" bölümünde, yalnızca uzun paylaşımlar yapılabilecek ve bu paylaşımlar, ana tweet akışında gösterilmeyecek.

    Geliştirme aşamasında olan özellik, şu an için test ediliyor. Bu nedenle, gelecekte böyle bir özelliğin yayınlanıp yayınlanmayacağını şimdiden söylemek oldukça zor.

    Twitter da makale dönemi: Karakter sınırı ortadan kalkıyor #1


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