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    Twitter'da mavi tik satışları yeniden başladı

    Twitter'ın daha önce askıya aldığı Twitter Blue abonelik hizmeti yeniden satışa sunuldu.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2022 - 09:30
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    Twitter'da mavi tik satışları yeniden başladı

    Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, artık ünlü kullanıcıların sahip olduğu mavi tik özelliğini, Twitter Blue aboneliğinde aylık 8 dolar karşılığında vermeye başlamıştı.

    Twitter, sahte hesapların artması nedeniyle 8 dolarlık mavi tik abonelik hizmetini ertelemişti. Geçtiğimiz günlerde Elon Musk, Apple’ın yüzde 30’luk kesintisini aşmak için Twitter Blue aboneliğini yine erteleme kararı aldı.

    Ücretli mavi tik satışları yeniden başladı

    Twitter, yenilenen Twitter Blue hizmetinin satışlarına bugün itibarıyla yeniden başladı. 8 dolardan satışa sunulan Twitter aboneliği, Apple kullanıcıları için 11 dolar oldu.

    Kısacası iPhone kullanıcıları, Android ve web kullanıcılarından daha fazla para ödeyecek.

    elon musk twitter

    Geçtiğimiz günlerde Elon Musk, uygulama içi satın alımlarda yüzde 30 kesinti yapan Apple'ı eleştirmişti.

    Apple'ın bu politikası, Twitter’ın yenilenmiş Blue abonelik paketini alan her kullanıcıdan yüzde 30'luk pay alması demek. Bu da Elon Musk'ın pek de işine gelmiyor.

    Bu nedenle Twitter, Blue paketinin fiyatını artırarak Apple'ın yaptığı kesintilerdeki zararını karşılamış olacak.

    twitter blue

    Öte yandan yenilenen Twitter Blue, bazı değişiklerle gelecek. Hesaplar için mavi doğrulama rozeti verilmeden önce inceleme yapılacak.

    Ayrıca öncekinin aksine; kullanıcının adı, görünen adı ve profil resminin değiştirilmesi, geçici olarak doğrulanmış rozetin kaybolmasına neden olacak.


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