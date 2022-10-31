Twitter'da mavi tikli hesaplar ücretli mi olacak? Elon Musk'ın yeni Twitter planı şaşırttı

Son gelişmelere göre Elon Musk'ın yönetimine geçtiği Twitter'da yakın süreçte mavi tık için kullanıcılardan ücret alınacağı öğrenildi. İşte mavi tikli hesaplardan alınacak ücret...

Geçtiğimiz dönemlerde Twitter'ı satın alma konusuyla gündem olan ve sonunda bu isteğini gerçekleştirerek dijital platformun yeni sahibi olan Elon Musk, çalışanlarına başladı. Son gelişmelere göre Elon Musk, Twitter'da mavi tik sahipliğini ücretli hale getirecek.

Twitter'da mavi tikli hesaplar ücretli mi olacak?

The Verge tarafından yayınlanan habere göre Twitter'ın ek özelliklerinin kilidini açan aylık 4,99 ABD doları değerindeki isteğe bağlı aboneliği olan Twitter Blue'yu, kullanıcıları da doğrulayan daha pahalı bir aboneliğe dönüştürmeyi düşünüyor.

Platform, şu anda yeni Twitter Blue aboneliği için 19,99 ABD doları ücretlendirmeyi planlamakta. Ayrıca geçerli plana göre, doğrulanmış kullanıcıların abone olmaları ya da mavi onay işaretlerini kaybetmeleri için toplamda 90 günleri olmuş olacak.

Projede çalışan kişilere özelliği başlatmak için 7 Kasım 2022 gününe kadar zamanları olduğu, aksi bir durumda işten çıkarılmalarının mümkün olduğu söylendi. Musk, Twitter’ın sahibi olmadan önce ise yapmış olduğu açıklamalarda hesap onaylama ve botlarla mücadele gibi konularda değişik bazı yaklaşımlar benimseyeceğinin sinyalini vermişti.

Twitter mavi tikli hesap ücreti ne kadar olacak?

Elon Musk'ın yönetimine geçtiği Twitter, mavi tık için kullanıcılardan ayda 20 dolar (372 Türk Lirası) talep etmeye başlayacak.