Twitter'da not dönemi: Karakter sınırı ortadan kalkıyor

Twitter, kullanıcıların karakter sınırına takılmadan paylaşım yapabilecekleri yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, birkaç yıl önce aldığı bir kararla karakter sayısını 280'e çıkarmıştı. ABD'li şirket, şimdilerde ise bu karakter sınırını tamamen kaldırmanın planlarını yapıyor.

Twitter, kullanıcıların karakter sınırına takılmadan paylaşım yapabilecekleri "Notlar" isimli bir özellik üzerinde çalışıyor.

Twitter, insanların platformu daha uzun duyuruların resimlerini yayınlamak ve takipçilerini dış haber bültenlerine yönlendirmek için kullandığını gördükten sonra böyle bir adım atmaya karar verdi.

Testler başladı

Yeni özelliğin testleri iki ay sürecek ve Kanada, Gana, Birleşik Krallık ve ABD'deki küçük bir yazar grubunu kapsayacak.

Yeni özellik, okuyucuların bir başlığı görebilmeleri ve bir bağlantıya tıklayarak daha uzun nota erişebilmelerini sağlayacak.