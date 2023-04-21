Twitter'da onaylanmış mavi tık dönemi sona erdi Twitter’da onaylanmış hesaplara verilen ücretsiz mavi tık uygulaması bitirildi. Artık sadece ücretli olan Twitter Blue üyeleri mavi tık kullanabilecek.

ensonhaber.com

Tesla ve SpaceX'in ABD'li milyarder Elon Musk'ın satın almasıyla birlikte Twitter’da yapılan değişiklilere bir yenisi daha eklendi.

Geçtiğimiz dönemde ücretsiz olarak alınan ve 'onaylanmış hesap' olarak geçen mavi tıklı hesaplar tarihe karıştı.

Musk'ın bu hamlesine sosyal medya kullanıcıları tepki yağdırdı.

Mavi tık işareti bundan böyle sadece Twitter Blue üyelerinde olacak.

Türkiye'de Twitter Blue fiyatları web sitesinden alındığında aylık 150, yıllık 1569,99 lirayken Twitter iOS uygulamasından alındığında ise aylık 209, yıllık 2199 lira.

Birçok siyasetçinin mavi tıkı kayboldu

Twitter'ın yeni uygulaması sonrası bir çok siyasetçinin hesaplarının yanındaki mavi tık kayboldu.

Binali Yıldırım, Mahir Ünal, Temel Karamollaoğlu, Muharrem İnce, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkez hesabı, Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül, Mustafa Sarıgül, Mustafa Destici, Bülent Turan, Gültekin Uysal ve Fatih Erbakan da söz konusu siyasetçiler arasında.