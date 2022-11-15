Twitter'da tüm zamanların aktif kullanıcı rekoru kırıldı

Elon Musk, Twitter’ı satın aldıktan sonra platformun en yüksek aktif kullanıcı sayısına ulaştığını söyledi.

Ünlü milyarder Elon Musk, geçtiğimiz günlerde sosyal medya devi Twitter'ı satın aldığını resmen açıkladı ve hızlıca çalışmalara başladı.

Twitter Blue üzerindeki değişiklikler, mavi tik ve gri tik rozetler, yöneticiler dahil çalışanların yarısının işten kavulması ve diğer bazı olaylar, tüm gözleri Twitter'ın üzerine çekti.

Twitter'da aktif kullanıcı rekoru kırıldı

Tüm bunlara rağmen Elon Musk, 11.11.2022 tarihinde tüm zamanların en yüksek aktif kullanıcı sayısına ulaştığını açıkladı.

Elon Musk her ne kadar net bir sayı vermese de Statista’ya dayanan son verilere göre Twitter’ın para kazanılabilir günlük aktif kullanıcı sayısı 237.8 milyon.