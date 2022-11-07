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    Twitter'dan sonra Meta da binlerce çalışanı kovacak

    Facebook'un ana şirketi Meta, şirketteki çoğu pozisyon için işe alımları durduracağını açıklamıştı. Şirket, şimdi binlerce çalışanıyla yolları ayıracak.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2022 - 10:14
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    Twitter'dan sonra Meta da binlerce çalışanı kovacak

    Küresel ekonomide yaşanan sıkıntılar, dev teknoloji şirketlerini de etkiliyor. Bu nedenle birçok dev şirket, işe alımları yavaşlatma politikasını benimsiyor.

    Örneğin Apple, olası bir ekonomik gerilemeyle başa çıkmak için bazı birimlerde gelecek yıl işe alım ve harcama büyümesini yavaşlatmayı planlıyor.

    Ayrıca Google, Meta ve Tesla gibi ABD şirketleri de maliyetleri en aza indirmek için çalışmalar yapıyor.

    Meta, binlerce çalışanla yollarını ayırabilir

    WhatsApp, Instagram ve Facebook’u çatısı altında bulunduran Meta, bir süredir maliyetleri düşürmek için çalışmalar yapıyor.

    The Wall Street Journal haberine göre Meta, bu hafta itibarıyla büyük ölçekli işten çıkarma kararını açıklayacak.

    facebook

    Sosyal medya devinin bünyesinde hâlihazırda 87 bin çalışan bulunuyor. Bunun bir teknoloji şirketinde bu yıl içinde gerçekleşen en büyük işten çıkarma operasyonu olabileceği ve Twitter’da geçtiğimiz hafta itibarıyla başlayan işten çıkarma operasyonunu geride bırakabileceği konuşuluyor.


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