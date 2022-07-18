Twitter’dan yeni özellik: Görünmez tweet'ler

Twitter, yeni özellik sayesinde atılan bir tweet'in ana sayfada ve profilde görünmemesini sağlayacak.

Dünyanın en popüler mikroblog platformu Twitter'ın test aşamasındaki yeni bir özelliği ortaya çıktı. Bu özellik, kullanıcıların gizli tweetler atabilmelerine olanak tanıyacak.

Bildiğiniz gibi YouTube'a "liste dışı" olarak yüklenen videolar, ana sayfada veya kanal sayfasında görünmüyor. Bu videoları yalnızca video bağlantısına sahip kişiler izleyebiliyor.

İşte Twitter'daki görünmez tweet özelliği de bu şekilde çalışacak. Bu şekilde atılan tweetler, ana sayfada ve profilde yer almayacak.

Yanıt verilirse gizlilik kaybolacak

Kullanıcılar, söz konusu paylaşımlara yalnızca bağlantılar aracılığıyla ulaşabilecek. Paylaşıma ulaşan kullanıcılar yanıt verirlerse, gizlenmiş tweet bu kez arama sonuçları sayfasında görünmeye başlayacak.

Test aşamasındaki özellik ile ilgili açıklamalarda bulunan Twitter sözcüsü Layal Brown, bu özelliğin henüz erken geliştirme aşamasında olduğunu ve özelliğin ne işe yarayabileceğini hala öğrenmeye çalıştıklarını söyledi.