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    Twitter'ı terk etmek isteyenlerin sayısı 5 kat arttı

    Yeni bir araştırma, Elon Musk'ın Twitter'ı değiştirmesinden korkan kullanıcıların sayısının arttığını gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2022 - 14:15
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 14:22
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    Twitter'ı terk etmek isteyenlerin sayısı 5 kat arttı

    Ünlü milyarder Elon Musk, geçtiğimiz günlerde sosyal medya devi Twitter'ı satın aldığını resmen açıkladı ve hızlıca çalışmalara başladı.

    Yeni bir araştırma, Elon Musk'ın Twitter'ı değiştirmesinden korkan kullanıcıların sayısının arttığını gösteriyor. Google arama motoru verileri, Twitter kullanıcılarının platformu terk etmek istediğini söylüyor.

    Google verileri analiz edildi

    Güvenlik firması VPNOverview'daki uzmanlar, Musk'ın Twitter’ı satın almasından bu yana geçen haftada Google’daki arama artışlarını değerlendirmek için Google Trendler'i kullandı.

    Twitter'dan kurtulmak isteyenlerin sayısı arttı

    Buna göre, son bir haftada Google'da "Twitter nasıl silinir?" diye arama yapanların sayısı 5 kat, "Twitter'ı boykot" araması yapanların sayısı ise 480 kat arttı.

    elon musk mavi tik

    VPNOverview'da bir gizlilik uzmanı olan Naj Ahmed, Twitter'da ani toptan değişiklikler olmasının 'olası olmadığını' ve devralmanın şu an için pek bir şey ifade etmediğini söyledi.


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