Twitter'ı terk etmek isteyenlerin sayısı 5 kat arttı

Yeni bir araştırma, Elon Musk'ın Twitter'ı değiştirmesinden korkan kullanıcıların sayısının arttığını gösterdi.

Ünlü milyarder Elon Musk, geçtiğimiz günlerde sosyal medya devi Twitter'ı satın aldığını resmen açıkladı ve hızlıca çalışmalara başladı.

Yeni bir araştırma, Elon Musk'ın Twitter'ı değiştirmesinden korkan kullanıcıların sayısının arttığını gösteriyor. Google arama motoru verileri, Twitter kullanıcılarının platformu terk etmek istediğini söylüyor.

Google verileri analiz edildi

Güvenlik firması VPNOverview'daki uzmanlar, Musk'ın Twitter’ı satın almasından bu yana geçen haftada Google’daki arama artışlarını değerlendirmek için Google Trendler'i kullandı.

Twitter'dan kurtulmak isteyenlerin sayısı arttı

Buna göre, son bir haftada Google'da "Twitter nasıl silinir?" diye arama yapanların sayısı 5 kat, "Twitter'ı boykot" araması yapanların sayısı ise 480 kat arttı.

VPNOverview'da bir gizlilik uzmanı olan Naj Ahmed, Twitter'da ani toptan değişiklikler olmasının 'olası olmadığını' ve devralmanın şu an için pek bir şey ifade etmediğini söyledi.