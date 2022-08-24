Petrol
100.22
0.00%
Euro
18.0461
-0.12%
Dolar
18.1313
0.12%
Altın
1.018
0.04%
Borsa
3132
0.00%
Bitcoin
390.233
0.78%
BTXN Coin
5.01
-8.90%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çok bulutlu 25 C

    Twitter'ın bot hesaplar hakkında yalan söylediği iddia ediliyor

    İddialara göre Twitter, hem kullanıcılara hem de düzenleyici kurumlara bot hesaplar ve güvenlik konularında yalan söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2022 - 09:36
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 09:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Twitter'ın bot hesaplar hakkında yalan söylediği iddia ediliyor

    Geçtiğimiz haftalarda  Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alacağını açıklamış ve Twitter da bu teklifi kabul etmişti.

    Ardından Elon Musk, Twitter'da çok fazla bot olduğunu iddia ederek satın alma işlemini iptal ettiğini duyurdu.

    Tesla ve SpaceX CEO'sunun sosyal ağı 44 milyar dolara satın almayı haksız yere reddettiği iddiaları üzerine Twitter, Elon Musk'a dava açmıştı.

    Eski Twitter çalışanı konuştu

    Şirketin eski güvenlik şefi Peiter Zatko, Twitter’ın bot hesap ve güvenlik uygulamaları hakkında yalan söylediğini iddia etti.

    Zatko, Twitter’ın federal düzenleyicileri güvenlik konusunda yanılttığını ve platformdaki bot sayısını doğrulamadığını söylüyor.

    Eğer iddialar doğruysa, Twitter büyük para cezalarıya karşılaşabilir ve bu durum, Elon Musk'ın davadan zaferle ayrılmasıyla sonuçlanabilir.

    Twitter ın bot hesaplar hakkında yalan söylediği iddia ediliyor #1


    İlginizi Çekebilir

    Fortuna Sittard'da hocayı Burak Yılmaz seçecek
    Dünyadan futbol

    Fortuna Sittard'da hocayı Burak Yılmaz seçecek

    Enner Valencia durdurulamıyor
    Futbol

    Enner Valencia durdurulamıyor

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Görüş Bildir