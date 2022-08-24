Twitter'ın bot hesaplar hakkında yalan söylediği iddia ediliyor

İddialara göre Twitter, hem kullanıcılara hem de düzenleyici kurumlara bot hesaplar ve güvenlik konularında yalan söyledi.

Geçtiğimiz haftalarda Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alacağını açıklamış ve Twitter da bu teklifi kabul etmişti.

Ardından Elon Musk, Twitter'da çok fazla bot olduğunu iddia ederek satın alma işlemini iptal ettiğini duyurdu.

Tesla ve SpaceX CEO'sunun sosyal ağı 44 milyar dolara satın almayı haksız yere reddettiği iddiaları üzerine Twitter, Elon Musk'a dava açmıştı.

Eski Twitter çalışanı konuştu

Şirketin eski güvenlik şefi Peiter Zatko, Twitter’ın bot hesap ve güvenlik uygulamaları hakkında yalan söylediğini iddia etti.

Zatko, Twitter’ın federal düzenleyicileri güvenlik konusunda yanılttığını ve platformdaki bot sayısını doğrulamadığını söylüyor.

Eğer iddialar doğruysa, Twitter büyük para cezalarıya karşılaşabilir ve bu durum, Elon Musk'ın davadan zaferle ayrılmasıyla sonuçlanabilir.