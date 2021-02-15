Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, Bitcoin fonu kurmaya hazırlanıyor

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey ve Jay-Z, Bitcoin fonu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Son yılların popüler kripto para birimi Bitcoin, teknoloji devlerinin başındaki isimlerin de dikkatini çekiyor.

Twitter CEO'su Jack Dorsey ve ünlü rapçi Jay-Z, Bitcoin fonu kurmak için çalışmalara başladı.

Jack Dorsey, Twitter’dan yaptığı açıklamada başlangıç ​​olarak 500 Bitcoin toplayacaklarını duyurdu. Fon, öncelikle Afrika ve Hindistan’daki kripto para geliştirme ekiplerine odaklanarak, Bitcoin projelerini finanse etmeyi amaçlıyor.

TESLA REKOR YATIRIM YAPMIŞTI

Tesla'nın 1,5 milyar dolarlık yatırımının ardından Mastercard ve Bank of New York Mellon gibi oyuncuların da pozitif açıklamaları, haftanın son işlem gününde Bitcoin'de yeni rekor getirmişti.

49 bin doları aşan Bitcoin, hafif bir geri çekilmeyle şu anda 47 bin 800 dolardan işlem görüyor.



