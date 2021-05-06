Twitter'ın Clubhouse benzeri özelliği Spaces erişime açıldı

Twitter, birkaç ay önce duyurduğu "Spaces" isimli özelliğini tüm kullanıcılar için yayınladı.

Son zamanlarda Clubhouse uygulamasının bir anda popüler olmasıyla harekete geçen sosyal medya şirketleri, benzer uygulamalar üzerinde çalışıyor.

Bu şirketlerden biri olan Twitter, Clubhouse'a oldukça benzeyen "Spaces" isimli sesli sohbet özelliğini birkaç haftadır test ediyordu.

Sosyal medya platformu, gerekli testlerin tamamlanmasının ardından, Clubhouse'a alternatif olarak geliştirilen Spaces özelliğini, iOS ve Android uygulamalarında kullanıma sundu. Sohbet odalarına, uygulamadaki paylaşım menüsünden erişilebiliyor.

SPACES ÖZELLİĞİ NASIL ÇALIŞIYOR

Twitter Spaces, kullanıcılarının sesli sohbet odaları oluşturarak çeşitli konularda birbirleriyle iletişim kurmasına olanak sağlıyor. Şu anda 600 veya daha fazla takipçisi olan hesap sahipleri Twitter'da sesli sohbet odası oluşturabiliyor.

Sesli sohbeti başlatan kullanıcı, oluşturacağı özel bağlantıyla diğer kullanıcıları sohbet odasına davet edebilecek. Bağlantıyla davet edilen kullanıcılar, aynı zamanda konuşmacı veya dinleyici olarak seçilebilecek.

Twitter kullanıcıları, takip ettikleri biri sohbet odası açtığında, zaman çizelgesinin üst kısmında mor bir balon olarak odayı görebilecek.

Twitter geliştiricilerine göre Spaces özelliği, önümüzdeki ay birçok güncelleme aldıktan sonra daha gelişmiş özelliklere de kavuşacak.