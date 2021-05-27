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    Twitter'ın Clubhouse benzeri özelliği Spaces, tarayıcılara geldi

    Twitter, geçtiğimiz günlerde yayınlanan "Spaces" isimli özelliği, artık masaüstü tarayıcılarda da kullanılabilecek.
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2021 - 12:37
    • Güncelleme : 27.05.2021 - 12:49
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    Twitter'ın Clubhouse benzeri özelliği Spaces, tarayıcılara geldi

    Twitter, Clubhouse'a oldukça benzeyen "Spaces" isimli sesli sohbet özelliğini mayıs ayı başlarında iOS ve Android uygulamalarında kullanıma sunmuştu.

    Twitter'ın Spaces resmi hesabından yapılan duyuruya göre bu özellik, bugünden itibaren artık masaüstü web tarayıcılarında da kullanılabilecek.

    Bu sayede kullanıcılar, Spaces sohbet odaları oluşturmak için mobil uygulamaya ihtiyaç duymayacak.

    İŞİTME ENGELLİ KULLANICILAR İÇİN YENİ ÖZELLİK

    Twitter, ayrıca işitme engelli kullanıcılarını sevindirecek bir haber de paylaştı. Yeni güncellemeyle birlikte, Spaces sohbetleri otomatik olarak anlık deşifre edilerek altyazıya çevrilecek. Böylece odalara katılanlar, konuşulanları duyamazlarsa bile okuyabilecek.

    twitter spaces

    SPACES ÖZELLİĞİ NASIL ÇALIŞIYOR

    Twitter Spaces, kullanıcılarının sesli sohbet odaları oluşturarak çeşitli konularda birbirleriyle iletişim kurmasına olanak sağlıyor. Şu anda 600 veya daha fazla takipçisi olan hesap sahipleri, Twitter'da sesli sohbet odası oluşturabiliyor.

    Sesli sohbeti başlatan kullanıcı, oluşturacağı özel bağlantıyla diğer kullanıcıları sohbet odasına davet edebiliyor. Bağlantıyla davet edilen kullanıcılar, aynı zamanda konuşmacı veya dinleyici olarak seçilebiliyor.

    Twitter kullanıcıları, takip ettikleri biri sohbet odası açtığında, zaman çizelgesinin üst kısmında mor bir balon olarak odayı görebiliyor.

    Twitter geliştiricilerine göre Spaces özelliği, önümüzdeki ay birçok güncelleme aldıktan sonra daha gelişmiş özelliklere de kavuşacak.

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