Twitter'ın değeri, Elon Musk'ın aldığı fiyatın üçte birine düştü Ekim ayında 44 milyar dolara Elon Musk tarafından satın alınan Twitter'ın hisse değeri, üçte birine kadar geriledi.

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Geçtiğimiz aylarda Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın almış ve platforma bazı yenilikler getirmişti.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, şimdilerde büyük bir değişim içine girmeye hazırlanıyor. Ancak gelen veriler, şirketin değerinin düştüğünü gösteriyor.

Twitter'ın değeri üçte bir oranında azaldı

Yatırım şirketi Fidelity'ye göre, satın alındığından bu yana Twitter'ın hisse değerinde üçüncü kez düşüş yaşanıyor.

Bu gerilemeyle beraber, Twitter'ın değeri Elon Musk'ın aldığı fiyatın üçte birine, yani 15 milyar dolara kadar düştü.

Elon Musk, son dönemlerde Twitter Blue gibi ücretli abonelik seçenekleri sunarak gelirlerini artırmaya çalışsa da pek de başarılı olamadı.

Toplam Twitter kullanıcılarının sadece yüzde 1'lik bir kısmı Blue hizmetine kaydoldu. Araştırmacılar, Blue'nun beklenen başarıyı yakalayamadığını söylüyor.