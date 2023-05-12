Twitter'ın doğrulanmış kullanıcıları şifreli mesajlaşmaya erken erişim elde etti Twitter, Blue doğrulama özelliğine abone olan kullanıcıların şifreli mesajlaşma hizmetine erken erişim sağlamasına izin verdi.

ensonhaber.com

Geçtiğimiz aylarda Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın almış ve platforma bazı yenilikler getirmişti.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, şimdilerde büyük bir değişim içine girmeye hazırlanıyor.

Twitter CEO'su Elon Musk, platforma gelecek çağrı ve şifreli mesajlaşma dahil olmak üzere yeni özelliklerle ilgili ayrıntıları geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

Twitter şifreli mesajlar yayında

Twitter, Blue doğrulama özelliğine abone olan kullanıcıların şifreli mesajlaşma hizmetine erken erişim sağlamasına izin verdi.

Twitter Blue kullanıcıları, yeni bir mesaj oluşturduklarında sağ üstteki kilit düğmesini açarak mesajları şifreleyebilecek.