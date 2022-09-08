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    Twitter'ın düzenleme düğmesi ile ilgili yeni bilgiler geldi

    Twitter, önümüzdeki haftalarda ücretli aboneleri için yaygın olarak talep edilen bir düzenleme düğmesini kullanıma sunacağını açıkladı. İşte yeni özellikle ilgili son bilgiler.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2022 - 09:35
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 09:50
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    Twitter'ın düzenleme düğmesi ile ilgili yeni bilgiler geldi

    opüler sosyal medya sitesi Twitter ilk çıktığından beri, kullanıcılar atılan bir tweet'teki yazım hatalarını giderebilmek için tweet düzenleme özelliği istiyor, ancak bu özellik bir türlü gerçekleşmedi.

    Twitter, yıllardır en çok istenen özellik olan düzenleme özelliğini bu yılın başlarında test etmeye başlayacaklarını açıklamıştı.

    Bu özellik sayesinde kullanıcılar, artık hatalı gönderdikleri tweet'i tamamen silmek zorunda kalmayacak.

    Tweet'ler 5 kez düzenlenebilecek

    Yapılan açıklamada, özellik kullanıma sunulduğunda kullanıcıların tweet'lerini yayınlandıktan sonra 30 dakikaya kadar düzenleyebilecekleri belirtilmişti.

    Ancak tweet düzenleme ile ilgili yeni bir detay daha ortaya çıktı. Kullanıcılar 30 dakika içinde tweetleri yalnızca beş kez düzenleyebilecek.

    twitter

    Bu sınır; yazım hatalarını düzeltmek, medya dosyalası yüklemek veya bazı hashtagler eklemek için yeterli olacak. Böylece şirket, özelliğin kötü amaçlı kullanılmamasını sağlayacak.

    Ücretli kullanıcılar için yayınlanacak

    Twitter, düzenleme özelliğinin önümüzdeki haftalarda Twitter Blue kullanıcılarına sunulacağını açıkladı.

    Twitter, bir blog yazısında, Twitter Blue için ayda 4,99 dolar ödeyen abonelerin, tweet'lerini yayınlandıktan sonraki 30 dakika içinde "birkaç kez" düzenleyebileceklerini söyledi.

    Twitter Blue henüz Türkiye resmi olarak hizmete açılmadığından, tweet düzenleme özelliği şimdilik ülkemizde kullanılamayacak.


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