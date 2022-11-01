Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den yeni sosyal medya platformu

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, yeni merkeziyetsiz sosyal medya platformu Bluesky'ın testlerine başlıyor.

Geçtiğimiz yıl kasım ayında Twitter CEO'luk koltuğundan istifa eden kurucu Jack Dorsey, Twitter'ın her zaman kendisi için en büyük sorun ve pişmanlığı olduğunu belirtmişti.

Jack Dorsey, Elon Musk yönetimi devraldığında Twitter'ın CEO'su olarak görevine iade edileceğine dair söylentilerin ardından bir açıklama yapmış ve "Bir daha asla Twitter'ın CEO'luk koltuğuna oturmayacağım." demişti.

Jack Dorsey, yeni platform kuruyor

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, yeni merkeziyetsiz sosyal medya platformu Bluesky'ın beta testlerinin yakında başlayacağını açıkladı.

2006 yılında Twitter’ı kuran Jack Dorsey, 2019 yılında Twitter’a kardeş şirket olarak kurduğu Skyblue şirketini sosyal medya platformuna dönüştüreceğini duyurmuştu.

Block zinciri benzeri bir yapıda oluşturulacak Bluesky’ın, şirketler ve hükümetler tarafından kısıtlanmayacak bir şekilde oluşturulması amaçlanıyor.