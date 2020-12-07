Twitter'ın sunduğu hikayeler özelliği Fleets, beklenen ilgiyi görmedi

Twitter, paylaşıldıktan sonra 24 saat içinde kaybolan yeni özelliği 'Fleets'i kullanıma sundu. Ancak yeni özellik, beklentileri karşılayamadı.

Hikayeler özelliği denince akla ilk olarak Snapchat geliyor. Ancak Snapchat uygulamasının temeli olan bu özellik, Instagram ile birlikte bir anda popüler olmuştu.

Instagram, Facebook ve WhatsApp'ın ardından, mikro blog platformu Twitter da hikayelere çok benzeyen 'Fleets' özelliğini geçtiğimiz günlerde kullanıma sundu.

Kullanıclar, 'Fleets' özelliğini kullanarak fotoğraf, video ve metin paylaşabiliyor. Kullanıcıların paylaştığı bu hikayeler, Twitter ana sayfasının üst kısmında ve gönderenin profilinde yer alıyor.

BEKLENENİ VEREMEDİ

Platforma hikayeler özelliği gelmesinden rahatsız olan bazı kullanıcılar, artık Twitter'ın diğer sosyal medya platformlarından bir farkının kalmadığı görüşünde birleşmişti.

Yeni yapılan bir araştırmaya göre bu özellik, Twitter kullanıcıları tarafından pek tercih edilmedi.

YouGov tarafından yapılan bir araştırmada, katılımcıların yarısı Twitter'da sınırlı süre yayında olan bir içerik paylaşmak istemediğini dile getirdi.

Katılımcıların yüzde 35'i ise halihazırda diğer uygulamalardan hikaye paylaşımı yaptıklarını ve Twitter'ın "Fleets" özelliğinin gereksiz olduğunu vurguladı. Twitter ise yeni özelliğin fark yaratacağından oldukça emin.

Peki siz Twitter'ın "Fleets" özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.