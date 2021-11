Twitter'ın ücretli abonelik hizmeti erişime açıldı: İşte Türkiye fiyatı

Twitter'ın, kullanıcılarına yönelik hayata geçireceği yeni ücretli üyelik servisi Twitter Blue, iki ülkede kullanıma sunuldu.

2020'de 1.14 milyar dolarlık zarar açıklayan Twitter, para kazanmanın yeni yollarını arıyor.

Twitter'ın, ücretli üyelik seçeneği üzerinde çalıştığını geçtiğimiz aylarda sizlerle paylaşmıştık.

Twitter Blue olarak adlandırılacak ücretli abonelik hizmeti, artık iki ülkede kullanıma sunulmuş durumda.

EKSTRA ÖZELLİKLER GELİYOR

Bu özellikle birlikte, aylık 2.99 dolar karşılığında kullanıcılar, platformda standart kullanıcılara göre bazı ekstra özellikleri kullanma şansına sahip oluyor.

TWITTER BLUE NELER SUNUYOR

ABD ve Yeni Zelanda’da kullanıma sunulan Twitter Blue sisteminde; The Washington Post, L.A. Times, USA TODAY, The Atlantic, Reuters, The Daily Beast, Rolling Stone, BuzzFeed ve Insider gibi yayınların makalelerine reklamsız erişim sağlanıyor.

Twitter Blue'nun kullanıcılara sunmuş olduğu en büyük yenilik, "Tweet'i geri al" özelliği. Twitter Blue aboneleri, bir tweet gönderdikten sonra belli bir süre içinde paylaşımlarını geri alarak düzenleyip yeniden paylaşabiliyor.

Ayrıca uzun flood tweet'lerini okumayı kolaylaştıracak bir "Okuma modu" da abonelik paketinde yer alıyor.

Twitter Blue; yeni tema renkleri, özel uygulama simgeleri, favori tweetleri kaydedip düzenleyebileceğiniz "Koleksiyonlar" özelliği" gibi bir dizi ek özellik de sununuyor.

TWITTER BLUE TÜRKİYE FİYATI

Twitter'ın kullanıcılara daha fazla özellik sunan abonelik sisteminin fiyatı, geçtiğimiz haftalarda uygulamanın App Store sayfasında yer alan bilgilerde ortaya çıkmıştı.

ABD fiyatı 2,99 dolar olan Twitter Blue'nun Türkiye fiyatı ise 30,99 TL olarak açıklandı. Ancak yeni özellik, ülkemizde henüz aktif değil.