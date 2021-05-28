Twitter'ın ücretli abonelik hizmetinin Türkiye fiyatı belli oldu

Twitter'ın ücretli abonelik hizmetinin Türkiye fiyatı belli oldu

Twitter'ın, kullanıcılarına yönelik hayata geçireceği yeni ücretli üyelik servisi Twitter Blue'nun Türkiye fiyatı ortaya çıktı.

2020'de 1.14 milyar dolarlık zarar açıklayan Twitter, para kazanmanın yeni yollarını arıyor.

Twitter'ın, ücretli üyelik seçeneği üzerinde çalıştığını geçtiğimiz aylarda sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise Twitter Blue olarak adlandırılacak ücretli abonelik hizmetine dair detaylar gelmeye başladı.

TÜRKİYE FİYATI ORTAYA ÇIKTI

Twitter'ın kullanıcılara daha fazla özellik sunacak abonelik sisteminin fiyatı App Store sayfasında yer alan bilgilerde yer aldı.

ABD fiyatı 2,99 dolar olacak Twitter Blue'nun Türkiye fiyatı ise 30,99 TL olarak açıklandı.

TWITTER BLUE NELER SUNACAK

Twitter Blue'nun kullanıcılara sunmuş olduğu en büyük yenilik, "Tweet'i geri al" özelliği olacak. Twitter Blue aboneleri, bir tweet gönderdikten sonra belli bir süre içinde paylaşımlarını geri alarak düzenleyip yeniden paylaşabilecek.

Ayrıca uzun flood tweet'lerini okumayı kolaylaştıracak bir "Okuma modu" da abonelik paketinde yer alacak.

Twitter Blue; yeni tema renkleri, özel uygulama simgeleri, favori tweetleri kaydedip düzenleyebileceğiniz "Koleksiyonlar" özelliği" gibi bir dizi ek özellik de sunacak.

Twitter Blue isimli ücretli abonelik hizmetinin ne zaman kullanıcılara sunulacağına dair şimdilik herhangi bir bilgi yok.