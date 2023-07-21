Twitter'la gündeme gelmişti! Bant genişliği cezası nedir Bant genişliği, internet trafiğinin anlık kapasitesi anlamına gelen veri aktarım hızıdır. Peki Twitter böyle bir ceza alırsa ne olur? Gelin bu sorunun cevabına birlikte bakalım.

ensonhaber.com

Geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen sosyal medya düzenlemesi ile Twitter, YouTube, WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi sağlayıcılara, Türkiye'ye temsilci bildirme zorunluluğu gelmişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Sosyal medya yasasından sonra temsilci yükümlülüğünü yerine getirmeyen Twitter'a reklam verilmesinin yasaklandığını belirtti.

Bakan Sayan, eğer 3 ay içinde temsilci belirlenmezse Twitter'ın bant genişliğinin daraltılmasının gündeme geleceğini vurguladı. Peki bant genişliği nedir ve Twitter böyle bir ceza alırsa ne olur?

Bant genişliği nedir

Veri miktarı, bant genişliği ve aktarım hızı olarak tanımlayabileceğimiz bandwidth, web sitelerine girişlerde kullanılan toplam indirilme miktarına denir.

Bir örnek vermek gerekirse, web sitenizin ana sayfasındaki resim ve kullanılan kodların toplam boyutu 5 MB olsun. Sitenizi 100 kişi ziyare ettiğinde 100x5=500MB bir trafik oluşur. Ziyaretçiler sitenizdeki sayfalar arasında dolaşmaya başlayınca da bu trafiğin boyutu giderek artar.

Bu nedenle sitenizin ziyaretçisi ne kadar fazlaysa, ihtiyacınız olan bant genişliği (bandwidth) miktarı da o kadar fazla olur.

Hosting paketinizde bulunan bant genişliği limiti dolarsa, sitenize erişim tamamen durur. Bu nedenle ziyaretçi sayınız fazlaysa, sınırsız bant genişliği sunan paketlere geçmeniz daha mantıklı olacaktır.

Bant genişliği kısıtlanırsa ne olur

Son günlerde gündemde olan sosyal medya düzenlemesi kapsamında bant genişliği kısıtlaması veya bant daralması da oldukça merak edilen konular arasına girdi.

Bant genişliği kısıtlandığında, o web site ile kullanıcı arasındaki veri aktarım hızları azalmış oluyor. Bu durum, söz konusu web sitesine kullanıcıların daha yavaş bir şekilde bağlanacağı anlamına geliyor.

Bir web sitesinin veri bağlantısı ne kadar fazla bant genişliğine sahipse, tek seferde gönderilen ve alınan veri kapasitesi de o kadar fazla olur.

VPN çözüm olur mu

İlerleyen süreçte Twitter'a erişiminin engellenmesi veya yavaşlaması durumunda kullanıcılar çareyi VPN hizmetlerinde bulacak.

Elbette VPN kullanmak kısa vadede bir çözüm olabilir, ancak özellikle ücretsiz olan VPN uygulamalarındaki gizlilik endişeleri son günlerde oldukça artmış durumda.

Yakın zaman önce Android kullanıcılarının uygulama mağazası olan Google Play Store üzerinden indirilen ve güvenli olmayan bazı VPN uygulamaları, aralarında Türk kullanıcıların da yer aldığı 21 milyon veriyi internete sızdırmıştı.