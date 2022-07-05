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    Ubisoft, 15 popüler oyununun fişini çekiyor

    Ubisoft, 15 klasik oyununun fişini çekmeye karar verdi. Yeni kararla birlikte, belirtilen oyunlara online destek verilmeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2022 - 14:15
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    Ubisoft, 15 popüler oyununun fişini çekiyor

    Fransız video oyun geliştiricisi ve yayıncısı olan Ubisoft, zaman zaman popüler oyunlarına olan desteğini çekmesiyle biliniyor.

    Ünlü oyunlara ev sahipliği yapan şirket, bu sene de benzer bir karar aldı ve popüler birçok oyuna olan desteği sonlandırdı.

    Paylaşılan bilgilere göre, aşağıdaki oyunların çevrimiçi erişimleri, 1 Eylül tarihinden itibaren sona erecek:

    • Assassin’s Creed 2
    • Assassin’s Creed 3
    • Assassin’s Creed Brotherhood
    • Assassin’s Creed Revelations
    • Assassin’s Creed Liberation HD
    • Anno 2070
    • Driver San Francisco
    • Far Cry 3
    • Ghost Recon Future Soldier
    • Prince of Persia: The Forgotten Sands
    • Rayman Legends
    • Silent Hunter 5
    • Space Junkies
    • Splinter Cell: Blacklist
    • ZombiU

    Sadece hikaye modu oynanabilecek

    1 Eylül tarihinden itibaren, yukarıda belirtilen oyunlardan herhangi birine PC veya konsolda sahip olanlar, yalnızca hikaye moduna erişebilecek.

    farcry


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