Ubisoft, 15 popüler oyununun fişini çekiyor

Ubisoft, 15 klasik oyununun fişini çekmeye karar verdi. Yeni kararla birlikte, belirtilen oyunlara online destek verilmeyecek.

Fransız video oyun geliştiricisi ve yayıncısı olan Ubisoft, zaman zaman popüler oyunlarına olan desteğini çekmesiyle biliniyor.

Ünlü oyunlara ev sahipliği yapan şirket, bu sene de benzer bir karar aldı ve popüler birçok oyuna olan desteği sonlandırdı.

Paylaşılan bilgilere göre, aşağıdaki oyunların çevrimiçi erişimleri, 1 Eylül tarihinden itibaren sona erecek:

Assassin’s Creed 2

Assassin’s Creed 3

Assassin’s Creed Brotherhood

Assassin’s Creed Revelations

Assassin’s Creed Liberation HD

Anno 2070

Driver San Francisco

Far Cry 3

Ghost Recon Future Soldier

Prince of Persia: The Forgotten Sands

Rayman Legends

Silent Hunter 5

Space Junkies

Splinter Cell: Blacklist

ZombiU

Sadece hikaye modu oynanabilecek

1 Eylül tarihinden itibaren, yukarıda belirtilen oyunlardan herhangi birine PC veya konsolda sahip olanlar, yalnızca hikaye moduna erişebilecek.