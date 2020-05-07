Üç ülkenin uzay ajansı koronavirüs yarışması düzenleyecek

NASA, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Japonya Havacılık ve Uzay Ajansı (JAXA), koronavirüse çare bulmak için yeni bir yarışma başlatacaklarını duyurdu.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüse çare bulmak için bilim insanları, her geçen gün çalışmalarını yoğunlaştırıyor.

NASA, Fransa'da bulunan Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Japonya Havacılık ve Uzay Ajansı (JAXA), yenilikçi fikirlerin ortaya çıkması için bilimsel veri sunacak bir sanal yarışma düzenleyecek.

Hackathon ismi verilen bu yarışma sayesinde, koronavirüse bir çare bulunmaya çalışılacak.

KORONAVİRÜSE ÇÖZÜM ÜRETİLECEK

NASA tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Koronavirüs yarışmasında dünyanın dört bir yanındaki katılımcılar, sanal ekipler oluşturacak. Bu ekipler, 48 saatlik bir süre boyunca çalışacak.

Katılımcılar, Dünya gözlemlerinden elde edilen verileri kullanarak koronavirüse neden olan virüsün incelenmesi ve dünya sistemleri üzerindeki etkisiyle ilişkili zorluklara çözüm üretmeye çalışacak."

YARIŞMA MAYIS SONUNDA YAPILACAK

30 ve 31 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek hackathon’un kayıtları da yine ay sonu başlayacak.

NASA'nın Bilim Görev Kurulu’nun müdürü Thomas Zurbuchen, “Şu anda kolektif yaratıcılığımıza yönelik muazzam bir ihtiyaç var.” dedi.

Zurbuchen ayrıca, dünyanın dört bir yanındaki enerjiyi ve coşkuyu yönlendirmek için koronavirüsten daha değerli bir odak hayal edemediğini ifade etti.