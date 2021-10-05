Üç yıldızın yörüngesinde dönen gezegen tespit edildi

Gök bilimciler, Dünya'dan 1300 ışık yılı uzaklıkta olan ve tuhaf biçimde bir yerine üç yıldızın yörüngesinde dönen bir gezegen keşfetti.

Bilim insanları, Dünya'dan 1300 ışık yılı uzaklıkta yer alan ve bir yerine üç yıldızın yörüngesidne dönen tuhaf bir gezegen tespit etti. GW Ori adı verilem garip gök cismi, 38 derecelik bir açıyla ikiye bölünmüş bir diske sahip.

Exeter Üniversitesi'nden astrofizik profesörü Stefan Kraus, gezegenlerin etrafındaki disklerin çarpık ve uyumsuz hizalanmış olmaktan ziyade, genellikle bir düzlemde bulunduğunu belirterek, söz konusu keşfin ilginç olduğunu söyledi.

11 YILDIR İNCELENİYOR

Ekip, Orion takımyıldızındaki bu garip gezegeni çeşitli ölçüm araçlarını kullanarak 11 yıldır araştırıyordu. Bilim insanları, üç yıldızın çekim gücünün diski parçalamak için yeterli olmadığına inanıyor.

Şili'deki ALMA teleskopu ve Çok Büyük Teleskop aracılığıyla gelecek birkaç ayda yapılacak gözlemler, bilim insanlarını gerçeğe ulaştırabilir.





İki yıldızın yörüngesinde dönen birkaç iki yörüngeli gezegen olsa da üç yıldızlı yörüngeye sahip bir gezegen hakkında, şimdiye kadar neredeyse hiç bilgi yoktu.

Yine de tüm yıldızların onda birinin bu şekilde kümelendiği tahmin ediliyor. Bazı gezegenlerin daha da fazla yıldızın yörüngesinde dönüyor olması da muhtemel.

Bilim insanları, şimdilerde bu üç yıldızlı gezegeni daha yakından inceleyerek barındırdığı sırları çözmeye çalışıyor.