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    Uçan balina: Dev kargo uçağı Airbus Beluga XL

    Dünyanın en büyük uçaklarından biri olan "Uçan Balina" lakaplı Airbus Beluga XL'nin özelliklerinden bahsettik.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2022 - 15:19
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 15:20
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    Uçan balina: Dev kargo uçağı Airbus Beluga XL

    Kargo veya nakliye uçakları, genellikle yolcudan ziyade kargo malzemesi taşımak için geliştirilir.

    Ancak Dünyanın en büyük uçaklarından biri olan "Uçan Balina" lakaplı Airbus Beluga XL, yalnızca uçak kanatları taşımak için özel olarak üretildi.

    Tek seferde iki Airbus kanadı taşıyabilen dev kargo uçağı hakkında çeşitli bilgileri videomuzda anlattık.

    UÇAN BALİNA: AIRBUS BELUGA XL - YOUTUBE'DAN İZLE

    airbus beluga xl

    Tek seferde iki Airbus kanadı taşıyabilen dev kargo uçağı, saatte 737 kilometre hıza ulaşabiliyor.

    9 Ocak 2020'de ilk resmi uçuşunu tamamlayan kargo uçağından, 2023 yılına kadar toplam 6 adet üretilecek


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