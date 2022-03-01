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Uçan balina: Dev kargo uçağı Airbus Beluga XL

Uçan balina: Dev kargo uçağı Airbus Beluga XL

Dünyanın en büyük uçaklarından biri olan "Uçan Balina" lakaplı Airbus Beluga XL'nin özelliklerinden bahsettik.