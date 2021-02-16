Uçan otomobil Transition, ABD'den onay aldı

Terrafugia şirketinin uçan otomobili Transition, ABD Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) onay belgesi almayı başardı.

Elektrikli otomobillerden sonra, otomotiv teknolojisindeki devrim uçan arabalar olacak. Pek çok şirket, şimdiden kendi uçan otomobillerini geliştirebilmek için dev yatırımlar yapıyor.

Volvo, Lotus ve Polestar gibi üreticilerin sahibi olan Çinli Geely'nin üyesi Terrafugia, 2011 yılından beri geliştirdiği Transition isimli uçan otomobili için ABD Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) onay aldı.

KARA YOLU İÇİN BİR ONAY DAHA GEREKİYOR

Söz konusu onay ile birlikte otomobil, şimdilik yalnızca uçak olarak kullanılabilecek. Şirketin, aracın yollarda da kullanılabilmesi için Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi'ne başvurarak bir onay daha alması gerekiyor. Bu onayın ise 2022 yılında alınabileceği söyleniyor.

Transition'ın sadece uçabilen versiyonları, arka kısımda bulunan pervaneler sayesinde havalanabiliyor. 100 bg güç üretebilen Rotax 912iS motorunu kullanan araç, benzin ya da uçak yakıtı ile doldurulabiliyor. Araç toplamda 161 km/sa hıza ulaşabiliyor.

Karar sonrası açıklamalarda bulunan şirket yetkilisi Kevin Colburn, ABD Federal Havacılık İdaresi'nden gelen onay ile dünyanın ilk uçan otomobilini kullanmaya bir adım daha yaklaştıklarını belirtti.



