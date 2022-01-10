Uçan taksi SkyDrive SD-03, 2025'ten önce hizmet verecek

Japonya'nın sertifikalı uçan taksi şirketi SkyDrive, 2025'e Kadar hizmetlerine başlamak istiyor

Son zamanlarda birçok şirket, kendi uçan taksi hizmeti üzerinde çalışmalar yürütürken, aynı zamanda çeşitli uçuş testleri de yapıldı.

Bazı uçan taksiler şu anda yolcu taşımaya hazır olsa da düzenleyici kurallar ve alınamayan izinler, şimdilik taşımacılığı engelliyor.

Bu şirketlerden biri olan Japon SkyDrive, 2025'te Osaka'da düzenlenecek Dünya Expo Fuarı'nda "elektrikli dikey kalkış ve iniş" (eVTOL) sistemine sahip uçan aracıyla taksi hizmeti sunacağını duyurmuştu.

ABD'DE SERGİLENDİ

Tokyo merkezli girişim, geçtiğimiz günlerde ABD'de düzenlenen CES 2022 fuarında SD- 03 isimli uçan arabasını sergiledi. Bu sayede şirket, uçan araba teknolojisini ilk defa Japonya dışında sergilenmiş oldu.

Elektrikli uçan taksi SkyDrive SD-03, 2025'te göklerde - VİDEO

Şirket yaptığı açıklamada, "SkyDrive'ın uçan arabası, üstün stabilite ile dikey olarak kalkış ve iniş yapacak şekilde tasarlanmıştır ve bu emisyonsuz elektrikli araç, acil kurtarma amaçlı kullanımlar da dahil olmak üzere her yerde hızlı ve güvenli kapıdan kapıya ulaşımı sağlar." dedi.

HÜKÜMETTEN ONAY ALMIŞTI

SkyDrive SD-03, geçtiğimiz aylarda Japonya hükümetinden sertifika alan ilk elektrikli uçan araç olmuştu.

SkyDrive, dört tarafındaki ikişer pervanesine elektrikli motoruyla güç veren ve test edilen SkyDrive SD-03 modelini, dünyanın en küçük eVTOL aracı olarak geliştirmeyi hedefliyor.

Tokyo merkezli firmanın, Toyota Motor ve Mitsubishi Heavy Industries şirketlerinde mühendisler dahil yaklaşık 100 çalışanı bulunuyor.