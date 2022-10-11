Ücretlerde anlaşamayan Apple çalışanları greve gidiyor

Apple'ın Avustralyalı çalışanlarını temsil eden bir sendika, ücret müzakerelerinde ilerleme kaydedilmemesi nedeniyle greve gidecek.

Apple'ın Avustralyalı çalışanlarını temsil eden bir sendika, ücret müzakerelerinde Apple ile herhangi bir anlaşma sağlanamadığını ve greve gideceklerini duyurdu.

18 Ekim için planlanan bir saatlik grev, teknoloji şirketinin ülkedeki mağaza operasyonlarını kesintiye uğratacak.

Sendika, grevin 4 bin Avustralyalı çalışanından yaklaşık 150'sini kapsayacağını ve şirketin ülkedeki 22 mağazasından en az üçünde müşteri hizmetlerinin çoğunu kısıtlayacağını söyledi.

NTV'nin haberine göre, Avustralya'da Apple, ağustos ayında yeni bir dizi ücret artışları ve koşulları önererek sendika görüşmeleri başlattı.

Grev oy birliğiyle alındı

Sendika federal sekreteri Josh Cullinan, "Bugün görüşmelerin sonuna geldik ve hala tatmin edici bir anlaşmanın yakınında değiliz, bu nedenle dün gece üyeler oy birliğiyle bu yolu onayladı." dedi.

Apple, asgari ücret oranlarının sektördeki asgari ücretin yüzde 17 üzerinde olduğunu söylüyor.

Bir Apple sözcüsü, "Avustralya endüstri standartlarını aşan çok güçlü tazminat ve yan haklar, yıllık hisse senedi hibeleri ve kapsamlı izin politikaları dahil olmak üzere mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı taahhüt ediyoruz." dedi.