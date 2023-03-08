Ücretli video dönemi başlıyor! TikTok Series duyuruldu TikTok Series, içerik üreticilerinin bazı videolarını ücretli olarak yayınlamasına olanak sağlayacak.

Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, kullanıcı sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

Platformun her geçen gün popüler olması nedeniyle TikTok, hem şirketin hem de kullanıcıların para kazanmasını sağlamak için yeni seçenekler üzerinde çalışmaya başladı.,

Ücretli TikTok videoları geliyor

TikTok, içerik yapımcılarının belli videolara erişim için para almasını mümkün kılacak "TikTok Series" özelliğini duyurdu.

Diğer TikTok içeriklerinden farklı olarak Series içeriklerini izlemek için para ödemek gerekecek.

Ayrıca bu videolar, normal videolardan farklı olarak 20 dakika uzunluğa kadar yüklenebilecek.

Fiyatı içerik oluşturucular belirleyecek

ek seferlik ödeme seçenekleri 0.99 dolardan 189.99 dolara kadar başlayan TikTok Series videolarının fiyatlarını içerik oluşturucular belirleyecek.

Şirketin içerik yapımcısı fonunun yetersiz olduğuna dair eleştiriler uzun süredir etrafta dolaşıyordu.

Bu nedenle şirket, içerik üreticilere daha fazla para kazanma seçeneği sunarak eleştirileri azaltmak istiyor.