Ücretsiz olan sosyal medya uygulamaları tehlike saçıyor

Türkiye Bilişim Derneği Eskişehir Şube Başkanı Av. Dr. Barış Günaydın, ücretsiz sosyal medya uygulamalarının tehlikeli olabileceğini söyledi.

Ücretsiz bir şekilde yayınlanan sosyal medya uygulamaları, son yıllarda gizlilik problemleriyle gündemden düşmüyor.

Bilişim Hukuku alanında çalışmalar yapan Av. Dr. Barış Günaydın, vatandaşların dijital mecrada karşılaştığı tehlikeli durumlara karşı alması gereken önlemlerden bahsetti.

İHA'da yer alan habere göre, bilinçsizce yapılan her eylemin internet ortamına sunulduğunu dile getiren Günaydın, “Ücretsiz bir şekilde telefonlara indirilen uygulamalar ile hem ücret siz oluyorsunuz hem de para vermeden bilgilerinizi paylaşıyoruz.” şeklinde konuştu.

"Konuştuğumuz şeyin reklamları karşımıza çıkıyor"

Birtakım uygulamaların izinsizce cihazın mikrofonuna veya kamerasına erişebildiğini dile getiren Barış Günaydın, “Cihazın etrafında herhangi bir plan, tatil veya alışveriş sohbetleri yapıldığı takdirde sosyal medya hesaplarımıza ürün reklamları düşüyor. Yani böyle bir algoritma ile çalışan düzenekle karşı karşıyayız ve biz izin verdiğimiz ölçüde bilgilerimize ulaşılabiliyor.” dedi.

"Teyit etmeden mesajları ciddiye almayın"

Farkındalığın artırılması adına kişilerin, internet üzerindeki tüm hesaplara tedbirli bir şekilde yaklaşmasını öneren Dr. Günaydın, “Devlet Kurumu adı altında ‘ödemeleriniz var' ve ‘şuraya tıklayınız' gibi mesajlar gelebilir. Kesinlikle durumu teyit etmeden bu mesajları ciddiye almayınız.

Sosyal medya üzerinden takip ettiğiniz arkadaşlarınızın size olan iletilerini mutlaka sorgulayınız.” ifadelerini kullandı.